Аксубайда Шөгер турында картиналар тәкъдим ителде

Аксубай Балалар сәнгать мәктәбенең күргәзмәләр залында Россия Рәссамнар берлеге һәм Татарстан Республикасы Рәссамнар берлеге әгъзасы, Халыкара сәнгать белгечләре ассоциациясе әгъзасы Вера Филиппованың иҗади эшләре экспозициясен тәкъдим ителде.
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