Вайцеховская — о триумфе синхронисток на ЧЕ: Ромашина справилась с ролью руководителя

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду обозреватель RT Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от победы сборной России по синхронному плаванию в акробатической программе групп на чемпионате Европы в Париже (Франция).
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