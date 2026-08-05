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Вайцеховская — о триумфе синхронисток на ЧЕ: Ромашина справилась с ролью руководителя

Вайцеховская — о триумфе синхронисток на ЧЕ: Ромашина справилась с ролью руководителя

Олимпийская чемпионка в прыжках в воду обозреватель RT Елена Вайцеховская поделилась впечатлениями от победы сборной России по синхронному плаванию в акробатической программе групп на чемпионате Европы в Париже (Франция).

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