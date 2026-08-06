В ЕК не нашли причастности РФ к миграционному кризису в Испании – Мерсье

Представитель Еврокомиссии Гийом Мерсье во время брифинга в Брюсселе заявил, что ЕК не смогла найти следов так называемой российской дезинформации в арабских социальных сетях во время «накачки» миграционных настроений перед событиями в испанском автономном городе Сеуте.
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