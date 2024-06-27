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Die Zeit, Германия. Ложь и дезинформация. Россия ограничила доступ к десяткам европейских СМИ

Die Zeit, Германия. Ложь и дезинформация. Россия ограничила доступ к десяткам европейских СМИ

Россия ограничила доступ к более чем восьмидесяти СМИ из стран Евросоюза, пишет Die Zeit со ссылкой на соответствующее заявление МИД.

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Комментарии
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Алексей Тан
Кумушка, на себя оборотися... (по Крылову).... Когда Россия ограничила, доступ &quot;яблок&quot; из всяких там &quot;польш&quot;.... это не значило, что Россия, отказалась от торговли с этими странами.... а вот белярюси.... тогда сильно гадила... как и ты сейчас, Лука  &quot;дурачка&quot; играл.... понял??... что значит ...ограничила.
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21 час.
МБ
Максим Буров
Остапа понесло. &quot;тогда сильно гадила, как ты сейчас&quot;. Сам себя местным ассенизатором назначил ? Огорчу. Нет нужды.
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19 час.
Eduard
ЕВРО НЬЮС например смотреть невозможно,ну кроме о погоде.Там Россия всегда &quot;террорист&quot;,а Украина,где был переврот&quot;пай мальчик&quot;!
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13 час.

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