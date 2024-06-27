Die Zeit, Германия. Ложь и дезинформация. Россия ограничила доступ к десяткам европейских СМИ

Алексей Тан

Кумушка, на себя оборотися... (по Крылову).... Когда Россия ограничила, доступ "яблок" из всяких там "польш".... это не значило, что Россия, отказалась от торговли с этими странами.... а вот белярюси.... тогда сильно гадила... как и ты сейчас, Лука "дурачка" играл.... понял??... что значит ...ограничила.