Россия ограничила доступ к более чем восьмидесяти СМИ из стран Евросоюза, пишет Die Zeit со ссылкой на соответствующее заявление МИД.
Die Zeit, Германия. Ложь и дезинформация. Россия ограничила доступ к десяткам европейских СМИ
Комментарии
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Алексей Тан
Кумушка, на себя оборотися... (по Крылову).... Когда Россия ограничила, доступ "яблок" из всяких там "польш".... это не значило, что Россия, отказалась от торговли с этими странами.... а вот белярюси.... тогда сильно гадила... как и ты сейчас, Лука "дурачка" играл.... понял??... что значит ...ограничила.
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21 час.
МБ
Максим Буров
Остапа понесло. "тогда сильно гадила, как ты сейчас". Сам себя местным ассенизатором назначил ? Огорчу. Нет нужды.
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19 час.
Eduard
ЕВРО НЬЮС например смотреть невозможно,ну кроме о погоде.Там Россия всегда "террорист",а Украина,где был переврот"пай мальчик"!
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13 час.
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