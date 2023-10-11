"Овсянникова сделала свое дело, она может - посидеть", - приговоренная к 8,6 годам россиянка ищет работу в ЕС

Politiki.net Полагаю вы помните, барышню которая выскочила с плакатом обозначенном в прогрессивном западном сообществе "антивоенным", во время эфира на Федеральном канале и сорвала свои тридцать секунд славы.
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