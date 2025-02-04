SPORT24.ru
ГлавнаяО проектеБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

SPORT24.ru

125 подписчиков

Русский вратарь снова привел в восторг Францию! «Невероятен. Наследник великого Яшина»

Русский вратарь снова привел в восторг Францию! «Невероятен. Наследник великого Яшина»

Снова ушел сухим с поля.ПСЖ гостил у полупрофессионального «Ле-Мана» в 1/8 финала Кубка Франции. В этом матче произошло значимое для российских болельщиков событие — на поле впервые за долгое время появился Матвей Сафонов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх