Русский вратарь снова привел в восторг Францию! «Невероятен. Наследник великого Яшина»

Снова ушел сухим с поля.ПСЖ гостил у полупрофессионального «Ле-Мана» в 1/8 финала Кубка Франции. В этом матче произошло значимое для российских болельщиков событие — на поле впервые за долгое время появился Матвей Сафонов.
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