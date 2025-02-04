Русский вратарь снова привел в восторг Францию! «Невероятен. Наследник великого Яшина»

Снова ушел сухим с поля.ПСЖ гостил у полупрофессионального «Ле-Мана» в 1/8 финала Кубка Франции. В этом матче произошло значимое для российских болельщиков событие — на поле впервые за долгое время появился Матвей Сафонов.