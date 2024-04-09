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  • Sergiy Che
    Ну сама заработала - сама потратила, её дело...Мевдедева о самых...
  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...

Монте-Карло (ATP). 2-й круг. Сафиуллин сыграет с Джоковичем, Рублев – с Попыриным, Хачанов – с Серундоло, Алькарас встретится с Оже-Альяссимом

Андрей Рублев встретится с Алексеем Попыриным. Сетка турнира здесь. Rolex Monte-Carlo Masters Монте-Карло, Монако 7 – 14 апреля 2024 ATP 1000 Призовой фонд – 5 950 575 евро Открытые корты, грунт Второй круг   Новак Джокович (Сербия)  Роман Сафиуллин (Россия) Дата проведения 9 апреля, 15.

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