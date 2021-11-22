Расселл Уэстбрук был удивлен тому, что получил технический за потасовку в матче с «Пистонс»

Расселл Уэстбрук был удивлен тому, что получил технический за потасовку в матче с «Пистонс»

Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс был удален в матче с «Детройтом» за девять минут до конца третьей четверти.

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