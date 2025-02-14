Ученый заявил о вреде многоспутниковых группировок на орбите

Многоспутниковые орбитальные группировки мешают работе астрономов и в будущем будут создавать интенсивное световое загрязнение, заявил доктор технических наук, академик Российской академии космонавтики им.
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