Фейки во время беды: тюменские власти опровергли информацию о гибели человека из-за паводка

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ, 22 апреля, ФедералПресс. Ряд СМИ начали рабочую неделю со страшных известий о смерти на Тоболе: якобы трое в лодке не справились с управлением из-за паводка, в результате погиб человек.
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