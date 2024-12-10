Al Mayadeen: Израильские танки находятся в 21 км от Дамаска

Танки армии Израиля заметили на расстоянии примерно в 20 километров от столицы Сирии Дамаска. Как отмечает Al Mayadeen, изначально технику перебросили в буферную зону, однако сейчас она находится за ее пределами.
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