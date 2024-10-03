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Может всплыть страшная правда: «дело Скрипалей» принимает вопиющий оборот — Корнилов

Может всплыть страшная правда: «дело Скрипалей» принимает вопиющий оборот — Корнилов

Британский суд делает всё, чтобы не рассказывать общественности правду по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипалей, а также Дон Стерджесс.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Нашёл на сайте.
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10 час.
Gennady Sokolovsky
Внимание, как раз, к службам врага и их методах работы.
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2 час.
Gennady Sokolovsky
Какой, какой... Новый! 😜😜😜
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2 час.

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