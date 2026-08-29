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Zero Hedge

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A Trillion Dollar Budget But Military Can't 'Afford' To Attack Mold On Bases?

A Trillion Dollar Budget But Military Can't 'Afford' To Attack Mold On Bases?

A Trillion Dollar Budget But Military Can't 'Afford' To Attack Mold On Bases? Authored by Stavroula Pabst via Responsible Statecraft, A new Government Accountability Office (GAO) report finds that the maintenance backlog for military installations has ballooned to more than $285 billion - leaving many facilities in disrepair, while risking readiness and service members' quality of life.

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