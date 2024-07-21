NYT: команда Трампа готовит кампанию против Камалы Харрис

Соратники кандидата в президенты Соединённых Штатов Дональда Трампа готовят масштабную кампанию, направленную против вице-президента США Камалы Харрис, на случай, если она станет кандидатом в президенты вместо Джо Байдена, пишет The New York Times.
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