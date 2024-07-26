Насильника призывают отселить из деревни спортсменов

Появление в олимпийском Париже изнасиловавшего 12-летнюю девочку европейского спортсмена вызвало бурю В преддверии открытия парижской Олимпиады британское олимпийское руководство «выразило свое недовольство» голландским волейболистом, который осужден за изнасилование 12-летней девочки, который может поселиться в деревне спортсменов.