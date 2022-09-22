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Сколько будут получать мобилизованные?

Сколько будут получать мобилизованные?

В Минобороны сообщают, что уровень денежного содержания призванных на военную службу по мобилизации будет равен тому, который получают военнослужащие-контрактники.

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