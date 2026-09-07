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Китайский пикап Ambertruck Work NF уходит из России: продано менее 500 машин за 1,5 года

Китайский пикап Ambertruck Work NF уходит из России: продано менее 500 машин за 1,5 года

Китайский пикап Ambertruck Work NF исчез с официального сайта бренда, что фактически означает прекращение его продаж в России, обратили внимание в Telegram-канале «Китайские автомобили».

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