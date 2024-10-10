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На Украине заявили о возможном увольнении генпрокурора

На Украине заявили о возможном увольнении генпрокурора

Андрея Костина планируют уволить с поста Генпрокурора Украины. Об этом заявил депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) в своем Telegram-канале.

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