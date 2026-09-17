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ФАП для 1200 жителей обновили в барнаульском поселке Лесном

ФАП для 1200 жителей обновили в барнаульском поселке Лесном

Для ФАПа в Лесном нынешнее обновление стало первым за последние несколько десятилетий Обновленный ФАП Фельдшерско-акушерский пункт в барнаульском поселке Лесном вновь начал принимать пациентов после первого за несколько десятилетий ремонта.

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