ФАП для 1200 жителей обновили в барнаульском поселке Лесном

Для ФАПа в Лесном нынешнее обновление стало первым за последние несколько десятилетий Обновленный ФАП Фельдшерско-акушерский пункт в барнаульском поселке Лесном вновь начал принимать пациентов после первого за несколько десятилетий ремонта.
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