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«Билайн» объединил Big Data и рекламные технологии в одной бизнес-вертикали

«Билайн» объединил Big Data и рекламные технологии в одной бизнес-вертикали

«Билайн» переводит направление больших данных в состав «билайн Adtech». В одной бизнес-вертикали оператор объединит рекламные технологии, решения на основе Big Data, машинного обучения и искусственного интеллекта, сообщили AdIndex в компании.

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