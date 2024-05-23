Беспокойство о высоких ставках в США продолжают толкать цены на нефть вниз Татьяна АрестоваЦены на нефть снизились четвертый день подряд 23 мая на фоне опасений, что стоимость заимствований в США может снова повыситься в случае роста инфляции.