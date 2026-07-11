В Совфеде подчеркнули стремление РФ к диалогу по Украине

Переговорный процесс должен быть предметным и вестись без предварительных ультиматумов Россия сохраняет готовность к мирным переговорам по Украине, заявил глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин в интервью "Ленте.
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