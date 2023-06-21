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Оптимизм - залог долголетия Нины Сергеевны Каспарян

Представители посольства Беларуси в Молдове совместно с председателем Белорусского культурного центра в Молдове Анной Бабиной и председателем Тираспольской общественной организации «Общество белорусской культуры» Тамарой Ломтевой посетили г.

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