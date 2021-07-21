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Пушков высмеял планы Порошенко по возвращению Крыма

Пушков высмеял планы Порошенко по возвращению Крыма

Таким образом Пушков прокомментировал обещание Порошенко сделать Крым вновь украинским. Во время своего обращения к крымским татарам и украинским мусульманам экс-глава государства пообещал, что полуостров выйдет из состава России уже через год.

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