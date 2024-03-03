Врач рассказал о вреде от продолжительного использования наушников

3 марта, во Всемирный день слуха, кандидат медицинских наук, врач-отоларинголог медицинской компании «СберЗдоровье» Калсын Гамзатов рассказал «Известиям», какие бывают наушники, какие из них самые безопасные и влияет ли их использование на слух.