Жители Тверской области могут стать участниками конкурса стихов и песен «Азбука ПДД»

Юных жителей Тверской области приглашают стать участниками всероссийского конкурса стихов и песен «Азбука ПДД», направленного на профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием детей в летний период.
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