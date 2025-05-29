Футуристический радиотелескоп обнаружит молодые звездные системы — если на это будет выделено финансирование

На пустынных равнинах Нью-Мексико представлен прототип нового радиотелескопа — Next-Generation Very Large Array (ngVLA).
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