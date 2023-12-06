Добровольных пожарных «Мособлпожспаса» наградили в Подмосковье

Торжественное мероприятие, посвященное Дню добровольца, прошло 5 декабря в ДК «Балашиха». На празднике отметили труд участников общественных организаций, в том числе добровольцев пожарно-спасательных подразделений «Мособлпожспаса».
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