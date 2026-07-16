Регионы России
ГлавнаяБлогПолитикаЭкономикаОбществоСпецпроектыНаш журнал
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регионы России

355 подписчиков

Пиастри опроверг слухи о переходе из «Макларена» в 2027 году

Пиастри опроверг слухи о переходе из «Макларена» в 2027 году

Пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри категорически опроверг слухи о своём уходе из коллектива. На пресс-конференции перед Гран-при Бельгии спортсмен подтвердил, что в следующем сезоне он продолжит выступать за команду.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии