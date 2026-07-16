Пиастри опроверг слухи о переходе из «Макларена» в 2027 году

Пилот команды «Макларен» Оскар Пиастри категорически опроверг слухи о своём уходе из коллектива. На пресс-конференции перед Гран-при Бельгии спортсмен подтвердил, что в следующем сезоне он продолжит выступать за команду.
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