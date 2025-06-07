БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Зря вы злили Россию»: Кедми оценил бегство поляков и литовцев из Сувалкского коридора в страхе перед РФ

«Зря вы злили Россию»: Кедми оценил бегство поляков и литовцев из Сувалкского коридора в страхе перед РФ

Жители Польши и Литвы активно покидают так называемый Сувалкский коридор, опасаясь, что Россия пробьет путь из Белоруссии в Калининградскую область.

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