«Зря вы злили Россию»: Кедми оценил бегство поляков и литовцев из Сувалкского коридора в страхе перед РФ

Жители Польши и Литвы активно покидают так называемый Сувалкский коридор, опасаясь, что Россия пробьет путь из Белоруссии в Калининградскую область.
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