В Chery отказались комментировать анонс «клона» Tiggo 7 Pro под названием Xcite X-Cross 7

Пресс-служба компании Chery не ответила на просьбу Autonews.ru прокомментировать дальнейшие планы по выпуску и продажам популярной модели Chery Tiggo 7 Pro в России после анонса российской модели Xcite X-Cross 7.
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