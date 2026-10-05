Белый тигр Кови из Барнаула покорил посетителей Новосибирского зоопарка

Новосибирский зоопарк показал новые кадры белого тигра Кови, который приехал из Барнаула. Хищник неторопливо прошелся по вольеру, позволяя посетителям рассмотреть его, сообщает Om1 Новосибирск.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- AB Россиянин выиграл...
- ОК Пенсионер выиграл...
- К Россиянка дважды ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым