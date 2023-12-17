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Погоду лихорадит: в Москву придет оттепель на смену снегопадам

Погоду лихорадит: в Москву придет оттепель на смену снегопадам

Россию удивил «Ваня». Вот так он выглядит из космоса. Такое русское имя циклону дали немецкие метеорологи и не прогадали — «Ваня» накрыл огромным снежным одеялом огромную территорию от Днепра до Волги, принеся небывалые снегопады.

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