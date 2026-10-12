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Тренер «Галатасарая» сравнил Батракова с Педри: «Я вижу в нем футболиста с великолепным игровым интеллектом»

Тренер «Галатасарая» сравнил Батракова с Педри: «Я вижу в нем футболиста с великолепным игровым интеллектом»

Член тренерского штаба «Галатасарая» Исмаэль Гарсия Гомес высказался о российском полузащитнике стамбульской команды Алексее Батракове.

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