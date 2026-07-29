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Ryan Murphy Opens The Door For A Glee Reboot — Are You Ready For A New Take On New Directions?

Ryan Murphy Opens The Door For A Glee Reboot — Are You Ready For A New Take On New Directions?

Ryan Murphy is open to the idea of rebooting Glee, he says in a new interview - would you tune in to see a new-look New Directions?Ryan Murphy is open to the idea of rebooting Glee, he says in a new interview - would you tune in to see a new-look New Directions?.

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