Теплая весточка из Петербурга: в центре города заработала Новогодняя почта

На Дворцовой площади открылась Новогодняя почта от ТНТ. Праздничную акцию вместе со всеми желающими разделят Вячеслав Малафеев – футболист и участник шоу «Звезды в Африке» и Виктор Логинов – актер сериала «Букины».
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