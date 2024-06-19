Вспышка ботулизма вынудила потребителей осторожнее относиться к общепиту. В Москве число заказов в заведениях в дни массовых госпитализаций сократилось на 3 процента, в Татарстане наметилось снижение интереса к доставке.
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