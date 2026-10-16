ВАШИНГТОН (ИА Реалист). Военные США разработали новый план удара по Ирану, который включает возможное первое применение в американо-иранском конфликте GBU-43/B «Massive Ordnance Air Blast» (MOAB) — самой мощной неядерной бомбы в арсенале США, известной как «Мать всех бомб».
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