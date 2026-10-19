Камила Валиева снова тренируется под руководством Этери Тутберидзе. 19 октября стало известно, что 20-летняя фигуристка вернулась в отделение «Хрустальный» центра спорта и образования «Самбо-70», которым руководит 52-летняя Тутберидзе — мастер спорта СССР и заслуженный тренер России.