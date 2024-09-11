Кеннеди-младший: Конфронтация с Россией для США — рецепт ядерного самосожжения

Бывший независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший прокомментировал завершившиеся дебаты между Камалой Харрис и Дональдом Трампом, заявив, что конфронтация с Россией однозначно завершится для США ядерным самоубийством.
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