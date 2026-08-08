Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Сварку уже изобрели, но Шухов построил башню молотком. Почему он оказался прав.

Сварку уже изобрели, но Шухов построил башню молотком. Почему он оказался прав.

Знаменитая башня Москвы собрана методом, на котором держалась почти вся тяжёлая стальная инженерия XIX века: горячие заклёпки и молоток.

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