Галактика M82 от Джеймса Уэбба!

﻿﻿Группа астрономов провела исследование галактики М82 в созвездии Большой Медведицы. Расположенная на расстоянии 12 миллионов световых лет, эта галактика относительно компактна по размеру, но звездообразование происходит невероятно быстро, в 10 раз быстрее, чем в Млечном Пути.