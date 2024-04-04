Галактика M82 от Джеймса Уэбба!

Группа астрономов провела исследование галактики М82 в созвездии Большой Медведицы. Расположенная на расстоянии 12 миллионов световых лет, эта галактика относительно компактна по размеру, но звездообразование происходит невероятно быстро, в 10 раз быстрее, чем в Млечном Пути.
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