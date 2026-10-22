Американские политики начали обсуждать идею возвращения значительных объемов российского газа на европейский рынок как часть возможного урегулирования украинского конфликта на фоне того, что Европа, отказавшаяся от российских поставок, продолжает платить за газ в два-три раза больше, чем в прошлом десятилетии.
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