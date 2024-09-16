Прогноз: китайский автопром займет 95% российского рынка

Китайский автопром в ближайшем будущем займет 92-95% российского рынка. Об этом заявил в интервью Марии Стеблянко для спецвыпуска [off] на ВЭФ-2024 Алексей Маслов – российский востоковед, специалист в области китайской цивилизации и современных социально-экономических и политических процессов в странах Азии, доктор исторических наук, профессор.