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Прогноз: китайский автопром займет 95% российского рынка

Прогноз: китайский автопром займет 95% российского рынка

Китайский автопром в ближайшем будущем займет 92-95% российского рынка. Об этом заявил в интервью Марии Стеблянко для спецвыпуска [off] на ВЭФ-2024 Алексей Маслов – российский востоковед, специалист в области китайской цивилизации и современных социально-экономических и политических процессов в странах Азии, доктор исторических наук, профессор.

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