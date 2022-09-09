Астраханские единоборцы привезли медали с представительных турниров на юге страны

Соревнования на черноморском побережье и в Ставрополье имели статус всероссийских. Почти одновременно на юге страны прошли соревнования по единоборствам всероссийского уровня В Анапе состоялись XIV Всероссийские юношеские игры боевых искусств.
Соревнования на черноморском побережье и в Ставрополье имели статус всероссийских. Почти одновременно на юге страны прошли соревнования по единоборствам всероссийского уровня В Анапе состоялись XIV Всероссийские юношеские игры боевых искусств.
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