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Астраханские единоборцы привезли медали с представительных турниров на юге страны

Астраханские единоборцы привезли медали с представительных турниров на юге страны

Соревнования на черноморском побережье и в Ставрополье имели статус всероссийских. Почти одновременно на юге страны прошли соревнования по единоборствам всероссийского уровня В Анапе состоялись XIV Всероссийские юношеские игры боевых искусств.

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