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WSJ сообщила о провале сделки США, Израиля и Катара об освобождении 50 пленных

WSJ сообщила о провале сделки США, Израиля и Катара об освобождении 50 пленных

Газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что договоренность при участии США, Израиля и Катара, которая могла бы привести к освобождению 50 израильских пленных, провалилась.

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