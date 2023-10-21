WSJ сообщила о провале сделки США, Израиля и Катара об освобождении 50 пленных

Газета Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники сообщила, что договоренность при участии США, Израиля и Катара, которая могла бы привести к освобождению 50 израильских пленных, провалилась.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии