Закон и Порядок

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Дурацкая затея дедушки Джо

Дурацкая затея дедушки Джо

Доброе утро, Империя. Эта история произошла еще в XIII веке в Венеции, чьи стеклодувы тогда славились на всю Ойкумену — у венецианцев были традиции и секреты производства цветного стекла, из которого создавались изделия, по праву достойные королей.

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