В Хабаровске сгорел склад автозапчастей

В 04.47 11 августа 2023 года в оперативную дежурную службу пожарно-спасательной службы Хабаровска поступило уведомление о возгорании в складском помещении, расположенном по адресу улица Световая, 9А.
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