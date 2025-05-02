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Несекретные материалы

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TUMI отмечает новую коллекцию 19 Degree Lite кампанией с участием глобального амбассадора бренда Ландо Норриса в главной роли

TUMI отмечает новую коллекцию 19 Degree Lite кампанией с участием глобального амбассадора бренда Ландо Норриса в главной роли

TUMI, международный бренд товаров для путешествий и образа жизни, представил коллекцию 19 Degree Lite второй главой рекламной кампании Uncompromisingly Light (Бескомпромиссно легкий), в которой главную роль играет Ландо Норрис (Lando Norris), давний глобальный амбассадор бренда TUMI и всемирно известный пилот команды McLaren Formula 1.

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