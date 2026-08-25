Сила в правде
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Сила в правде

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eSIM с интернетом для поездок и работы: как устроена связь без пластиковой карты

eSIM с интернетом для поездок и работы: как устроена связь без пластиковой карты

Цифровая карта снимает очередь у киоска и сюрприз в счёте за роуминг. Как ставить профиль дома, сколько гигабайт брать в отпуск и командировку, чем линия данных отличается от домашней карты и где покрытие садится.

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